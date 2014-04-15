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جوندوجان يمدد تعاقده مع بروسيا دورتموند حتى 2016

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جوندوجان يمدد تعاقده مع بروسيا دورتموند حتى 2016 جوندوجان يمدد تعاقده مع بروسيا دورتموند حتى 2016

مدد لاعب الوسط الكاي جوندوجان تعاقده مع ناديه بروسيا دورتموند الألماني حتى 2016 وفقا لما أعلنه النادي بموقعه الالكتروني اليوم.

وكان عقد اللاعب ينتهي مع ختام الموسم المقبل إلا أنه تم التمديد لعام آخر لينتهي في 30 يونيو 2016.

ولعب جوندوجان الموسم الماضي مع الفريق دورا كبيرا في البوندسليجا ودوري الأبطال حينما شق الفريق طريقه نحو نهائي ويمبلي الذي خسره أمام مواطنه بايرن ميونخ الألماني.

ولم يشارك جوندوجان مع "أسود فستفاليا" بصورة كبيرة هذا الموسم بسبب اصابة الظهر التي يعاني منها وقلصت من ظهوره.

يشار إلى أن عدة اندية كانت مهتمة بضم اللاعب وعلى رأسها بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وقال اللاعب في تصريحات لموقع النادي عقب التوقيع "أشكر النادي على منحي هذه الفرصة للاستمرار مع هذا الفريق الرائع، سأقدم كل ما في وسعي لمساعدة زملائي مستقبلا"

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