أخبار عاجلة

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس «الغد العربي»: نعاني من خلل في الإعلام منذ إندلاع الثورات بالدول العربية

Google+ Print
رئيس «الغد العربي»: نعاني من خلل في الإعلام منذ إندلاع الثورات بالدول العربية رئيس «الغد العربي»: نعاني من خلل في الإعلام منذ إندلاع الثورات بالدول العربية

قال رئيس قناة الغد العربي محمد ذو الرشاد أن هناك خلل ما حدث في المشهد الإعلامي العربي مع بداية ثورات الربيع العربي وهناك بعض القنوات تخلت عن خطها السياسي المعروفه به منذ بداياتها وبعضها أخذت منحني مختلف تماما عما كانت عليه في الماضي .

ونفي ذو الرشاد في مؤتمر صحفي له، ردا علي سؤال أن يكون هدف قناة الغد العربي مواجهة قناة الجزيرة أو غيرها وقال أن أي قناة مهما كانت إمكانياتها وما يصرف عليها من أموال إذا كان همها الاساسي استهداف قناة بعينها فهي قناة فاشلة منذ البداية .

وأشار الي أن قناة الغد العربي غير موجهة ضد أي قناة ولكن تقدم ما لديها من مواد إعلامية وتترك لمشاهد العربي الحكم .

وردا علي سؤال حول مدي إهتمام قناة الغد العربي بالشأن المصري قال ذو الرشاد أن ناة الغد العربي ذات توجه عربي وبالنظر لأهمية ما يحدث في ودور مصر المحوري في المنطقة فتحتل جزأ كبيرا من التغطية الاخبارية للقناة في برامجها مثال برامج ” صباح مسا ” و” مصر في ساعة ” و”ضيف اليوم ” و”نساء في الاقتصاد ” و “نساء في السياسة ” .

وأكد ذو الرشاد أن قناة الغد العربي لديها أكثر من تردد علي القمر الصناعي وتدرس مستقبليا أن يكون لها أكثر من قناة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»