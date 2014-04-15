رئيس «الغد العربي»: نعاني من خلل في الإعلام منذ إندلاع الثورات بالدول العربية

قال رئيس قناة الغد العربي محمد ذو الرشاد أن هناك خلل ما حدث في المشهد الإعلامي العربي مع بداية ثورات الربيع العربي وهناك بعض القنوات تخلت عن خطها السياسي المعروفه به منذ بداياتها وبعضها أخذت منحني مختلف تماما عما كانت عليه في الماضي .

ونفي ذو الرشاد في مؤتمر صحفي له، ردا علي سؤال أن يكون هدف قناة الغد العربي مواجهة قناة الجزيرة أو غيرها وقال أن أي قناة مهما كانت إمكانياتها وما يصرف عليها من أموال إذا كان همها الاساسي استهداف قناة بعينها فهي قناة فاشلة منذ البداية .

وأشار الي أن قناة الغد العربي غير موجهة ضد أي قناة ولكن تقدم ما لديها من مواد إعلامية وتترك لمشاهد العربي الحكم .

وردا علي سؤال حول مدي إهتمام قناة الغد العربي بالشأن المصري قال ذو الرشاد أن ناة الغد العربي ذات توجه عربي وبالنظر لأهمية ما يحدث في مصر ودور مصر المحوري في المنطقة فتحتل جزأ كبيرا من التغطية الاخبارية للقناة في برامجها مثال برامج ” صباح مسا ” و” مصر في ساعة ” و”ضيف اليوم ” و”نساء في الاقتصاد ” و “نساء في السياسة ” .

وأكد ذو الرشاد أن قناة الغد العربي لديها أكثر من تردد علي القمر الصناعي وتدرس مستقبليا أن يكون لها أكثر من قناة .