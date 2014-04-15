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“ابني بيتك”: وقفة أمام مجلس الوزراء” 30 أبريل.. والتصاريح بقسم قصر النيل

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“ابني بيتك”: وقفة أمام مجلس الوزراء” 30 أبريل.. والتصاريح بقسم قصر النيل “ابني بيتك”: وقفة أمام مجلس الوزراء” 30 أبريل.. والتصاريح بقسم قصر النيل


> أكد محمد عسل عضو إئتلاف شباب إبنى بيتك بـ 6 أكتوبر فى تصريح خاص لـ”ona” أن الإئتلاف قدم جميع الأوراق المطلوبة لأخذ التصاريح الخاصة لعمل وقفة إحتجاجية أمام مجلس يوم 30 أبريل المقبل، وأشار عسل أنهم قدموا الأوراق بقسم قصر النيل، وأضاف أنهم ينتظرون أخد التصاريح الأسبوع القادم.

وكان إئتلاف شباب إبنى بيتك أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، في 30 أبريل المقبل، للمطالبة بإنهاء المرافق، والخدمات، وتوفير الأمن، وتشكيل لجنة متخصصة لتذليل عقبات إعمار مناطق ابنى بيتك، ووضع جدول زمني لتنفيذ ذلك، تحت إشراف رئاسة الوزراء، موضحا “سنطالب بتعويضات عن الفترة السابقة، بالإضافة إلى إلغاء الأقساط، والموافقة على إنشاء سلم للدور الثالث من مرافق المشروع.

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