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السعودية تقبض على أكثر من 15 ألف متسللا ومهربا على الحدود مع اليمن

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السعودية تقبض على أكثر من 15 ألف متسللا ومهربا على الحدود مع اليمن السعودية تقبض على أكثر من 15 ألف متسللا ومهربا على الحدود مع اليمن

تمكن حرس الحدود السعودى فى جازان جنوب غرب المملكة على الحدود مع اليمن من إحباط العديد من عمليات التهريب خلال الـ 45 يوما الماضية أهمها ضبط “335″ قطعة سلاح و”22495″ ذخيرة حية بالإضافة إلى ضبط أكثر من 15 ألف متسللا ومهربا.

وأوضح المتحدث الرسمى لحرس الحدود بجيزان العميد عبد الله بن محمد بن محفوظ فى بيان له اليوم الثلاثاء أن مضبوطات خلال 30 يوما الماضية شملت “247″ قطعة سلاح متنوعة و”21563″ ذخيرة متنوعة و” 2″ حبوب مخدرة و” 241178″ كيلو جراما من القات و” 764″ كيلو جراما من الحشيش المخدر”. كما تمكنت من ضبط “15173″ متسللا و”364″ مهربا و”990″ كيلو جراما و”7248″ كيلو جراما من الشمة (المخدره) و”7081″ كيلو جراما من الألعاب النارية و”340″ كيلو جراما من التنباك (المخدر)”.

وقال العميد بن محفوظ “أن دوريات حرس الحدود بجازان ضبطت خلال نصف شهر “44″ قطعة سلاح منها “43″ قطعة سلاح نوع كلاشينكوف وقطعة واحدة نوع مسدس و”932″ ذخيرة متنوعة و”265″ مهرباً و”8671″ متسللاً و”116576″ كيلو جراما قات، و”436″كيلو جراما حشيش و”7″ زجاجات خمر وقطعتى سلاح أبيض “خنجر” وسعفة مسدس واحدة و”28″ مخزن سلاح نوع رشاش و”350″ كيلو جراما سمك و”1500″ كيلو جرام شعير و” 2267″ رأساً من الماشية.

وعدّ العميد بن محفوظ تلك العمليات والمضبوطات إثباتاً للجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الداخلية ممثلة فى المديرية العامة لحرس الحدود، واهتمامها الدائم بالتطوير الذى من شأنه حماية حدود المملكة وردع المهربين والوقوف سداً منيعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وطننا العزيز.

د ب أ

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