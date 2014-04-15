المعارضة السورية المسلحة تحصل على صواريخ “تاو” الأمريكية

صرح مصدر فى المعارضة السورية المسلحة اليوم الثلاثاء أن المسلحين السوريين الذين يقاتلون للإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد حصلوا ولأول مرة على 20 صاروخا أمريكى الصنع من طراز “تاو” المضاد للدبابات من “جهة غربية”.

وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته إن “عناصر منضبطة ومعتدلة من حركة حزم” التى تعد جزءا من الجيش السورى الحر حصلت لأول مرة على 20 صاروخ “تاو” مضاد للدبابات “من جهة غربية”.

وتضم حركة حزم عددا من ضباط الجيش والجنود السابقين الذين انشقوا عن الجيش للانضمام إلى الحركة المسلحة المعارضة للنظام.

وأضاف المصدر أن المعارضة تلقت وعدا بإمدادها بمزيد من الصواريخ فى حال استخدمت “بطريقة فعالة”، مضيفا أن هذه الصواريخ استخدمت حتى الآن فى مناطق أدلب وحلب واللاذقية شمال سوريا.

واظهر فيديو وزعته شبكة مسارات الإعلامية المعارضة مسلحين يخرجون العديد من الصواريخ ويعبئونها ويطلقونها فى مواقع غير محددة فى المناطق الريفية السورية.

أ ف ب