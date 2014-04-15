الشيخ خضير : السيسي أقسم لنا أنه استخار الله 3 أشهر لإتخاذ قرار الترشح‎

قال الشيخ محمد خضير، شيخ قبيل العمارين ورئيس القبائل بالسويس وجنوب سيناء المتحدث باسمها ، أنه التقي اليوم وجميع القبائل العربية على مستوي الجمهورية بالمشير عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، وأن أفاد بأن اللقاء كان مثمر ورائع على كافة المستويات.

وأضاف الشيخ محمد خضير، فى بيان إعلامى، أن المشير السيسي أقسم بالله امام جميع شيوخ القبائل الذى كان يمثلون كافة محافظات الجمهورية من الشرق للغرب والشمال والجنوب أنه كان رافضاً لفكرة الترشح للرئاسة واستخار الله لمدة 3 أشهر لاتخاذ القرار بعد الضغط الشعبي من المصريين للترشح.

وقال ،قائلاً ” السيسي أكد أن اي شخص فى موضع مسئولين لابد ان يؤدي عمله ويتقي الله وأنه يسعي بالتكاتف مع الجميع للبناء” ، وأوضح خضير أن شيوخ القبائل تعهدوا أمام المشير السيسي أن حدود مصر خط أحمر وأنهم لن يسمحوا بالتعاون مع القوات المسلحة باختراق حدود مصر .

وتابع خضر، أنه فى نهاية اللقاء قدم عدد كبير من شيوخ القبائل المصاحف القراءنية هدية للمشير وقام ابن شيخ العرب همام بإهداء المشير سيف تقديرا له وأن الجميع تهدوا فى اللقاء امام الله لتأييد المشير حتي يصل لرئاسة مصر .