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ميدو: عبد الواحد السيد أحد أفراد الجهاز الفني للزمالك

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ميدو: عبد الواحد السيد أحد أفراد الجهاز الفني للزمالك ميدو: عبد الواحد السيد أحد أفراد الجهاز الفني للزمالك

وصف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك حارسه عبد الواحد السيد بأنه أحد أفراد الجهاز الفني للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المنيا ضمن مباريات المجموعة الثانية من الدوري الممتاز يوم الخميس.

وقال ميدو في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء: "سعيد للغاية بمستوى عبد الواحد في المباريات الأخيرة، فهو أكثر من مجرد لاعب في الفريق".

وأضاف "اعتبر عبد الواحد السيد أحد أفراد الجهاز الفني ودائما ما أشركه في القرارات الفنية التي تتعلق بالفريق".

ويرى ميدو أن عبد الواحد السيد - 36 عاما - جدير بحراسة عرين منتخب في الفترة القادمة، وأتم "هناك حراس أكبر منه سنا ويلعبون بشكل أساسي مع .

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