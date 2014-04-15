يوسف: الصدارة ليست مضمونة للأهلي

أكد محمد يوسف المدير الفني للأهلي أن فريقه لم يضمن الصدارة أو التواجد في المربع الذهبي للدوري رغم الفوز على المقاولون العرب.

وتغلب الأهلي على المقاولون العرب بهدف دون مقابل في الجولة 17 من الدوري الممتاز مساء الثلاثاء.

وقال يوسف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "من يقول أننا ضمنا الصدارة أو التواجد في المربع الذهبي مخطئ".

وتابع "علينا مواصلة العمل بكل جدية، فمازال يتبقى خمس مباريات علينا خوضها جميعا بنفس الروح والقوة".

وارتقى الأهلي لصدارة المجموعة الأولى برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف عن سموحة قبل خمس جولات على النهاية.

وأضاف يوسف "قدمنا مباراة جيدة ونجحنا في الحصول على النقاط الثلاثة التي سعينا إليها منذ البداية".