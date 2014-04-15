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الأهلي يوضح سبب مشاركة ربيعة كظهير أيمن أمام المقاولون

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الأهلي يوضح سبب مشاركة ربيعة كظهير أيمن أمام المقاولون الأهلي يوضح سبب مشاركة ربيعة كظهير أيمن أمام المقاولون

أوضح أحمد أيوب مدرب الأهلي سبب إشراك رامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن خلال مباراة المقاولون يوم الثلاثاء.

وتغلب الأهلي على المقاولون بهدف رائع سجله ربيعة في الدقيقة 87 من اللقاء.

وقال أيوب عقب اللقاء في تصريحات تليفزيونية: "نحاول تجهيز ربيعة ليكون أحمد فتحي الموقوف عن مباراتي الأهلي الإفريقيتين القادمتين".

ويلعب الأهلي مع الدفاع الحسني المغربي في دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية الإفريقية بدون فتحي الذي طرد في مباراة الفريق الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا قبل التحول للكونفدرالية.

وأضاف أيوب "أدى ربيعة بشكل جيد اليوم وهو الاقرب لخلافة فتحي في مركز الظهير الأيمن".

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