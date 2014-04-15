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"التضامن":لجنة لمتابعة حالة طفلة بورسعيد "ميادة" بعد تعرضها للاغتصاب

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"التضامن":لجنة لمتابعة حالة طفلة بورسعيد "ميادة" بعد تعرضها للاغتصاب "التضامن":لجنة لمتابعة حالة طفلة بورسعيد "ميادة" بعد تعرضها للاغتصاب

شكلت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لجنة لمتابعة حالة الطفلة ميادة "4 سنوات" بعد تعرضها لحادث اغتصاب على يد عشيق أمها، وذلك لتقديم أوجه الرعاية الكاملة للطفلة وشقيقها.

فيما قامت لجنة وزارة التضامن، بالتنسيق مع مكتب وزير التعليم العالى، بشأن متابعة حالة الطفلة خلال وجودها بالمستشفى الجامعى بالإسماعيلية، والتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظ بورسعيد لتقديم الرعاية الصحية الكاملة، فيما قامت الوزارة بإيداع الطفلة وشقيقها بجمعية تحسين الصحة بالقاهرة لتقديم الرعاية الكاملة لهم تحت إشراف الوزارة، إلا أن والدها اصطحبها إلى محافظة بورسعيد، وبعدها تم إيداعها فى مستشفى القوات المسلحة لتلقيها العلاج بمحافظة بورسعيد.

وأضح تقرير لجنة وزارة التضامن الاجتماعى أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن تتابع حالة الطفلة ميادة بشكل يومى رغم تواجدها حاليا بواشنطن للمشاركة فى توقيع اتفاقية بين المصرية، وإدارة البنك الدولى، وأن لجنة الدفاع الاجتماعى بالوزارة توجهت إلى مقر إقامة الطفلة فى بورسعيد لمتابعة الإجراءات القانونية لاستلامها وتقديم الرعاية الكاملة لها تحت إشرف وزارة التضامن الاجتماعى.

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