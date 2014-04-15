مجلس أمناء جامعة النيل يرحب بقرار الرئيس بتحويلها إلى جامعة أهلية

رحب مجلس أمناء جامعة النيل بالقرار الجمهورى، الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية تُسمى "جامعة النيل الأهلية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة الجيزة، وتباشر نشاطها طبقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية والقوانين الأخرى ذات الصلة.

وصرح الدكتور طارق خليل؛ رئيس جامعة النيل؛ أن قرار السيد رئيس الجمهورية جاء ليعيد الحق إلى أصحابه، وينهى فترة 3 سنوات من الصراع والنزاع، وهذا ليس بعيدًا عن شخصية المستشار عدلى منصور بانحيازه للحق الذى تجسد فى تنفيذ الصيغة التنفيذية للحكم القضائى الأخير، والذى يقضى بأحقية الجامعة فى الأرض والمبانى الموجود فيها مدينة زويل.

وأثنى الدكتور طارق خليل رئيس الجامعة، على دور المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فى تنفيذ وعده بعد زيارته السابقة للجامعة بشأن احترامه لأحكام القضاء وتنفيذها. وأنه سيسعى جاهدًا لإيجاد حل يضمن استمرارية جامعة النيل واحترام حقوق الطلبة والأساتذة فى أسرع وقت.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه بهذا القرار تنتقل كل حقوق والتزامات جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وكل المساندين للجامعة بالقرار

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