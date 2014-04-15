رئيس قناة الغد العربى: مصر تحتل جزءا كبيرا من تغطيتنا الإخبارية

قال رئيس قناة الغد العربى، محمد ذو الرشاد، إن هناك خللا ما حدث فى المشهد الإعلامى العربى مع بداية ثورات الربيع العربى.

وأشار إلى أن هناك بعض القنوات تخلت عن خطها السياسى المعروفة به منذ بداياتها، وبعضها أخذت منحنى مختلفا تماما عما كانت عليه فى الماضى.

ونفى ذو الرشاد فى مؤتمر صحفى له اليوم ردا على سؤال أن يكون هدف قناة الغد العربى مواجهة قناة الجزيرة أو غيرها، قائلا: "أى قناة مهما كانت إمكانياتها وما يصرف عليها من أموال إذا كان همها الأساسى استهداف قناة بعينها فهى قناة فاشلة منذ البداية".

وأشار إلى أن قناة الغد العربى غير موجهة ضد أى قناة ولكن تقدم ما لديها من مواد إعلامية وتترك لمشاهد العربى الحكم.

وردا على سؤال حول مدى اهتمام قناة الغد العربى بالشأن المصرى، قال ذو الرشاد إن قناة الغد العربى ذات توجه عربى، وبالنظر لأهمية ما يحدث فى مصر ودور مصر المحورى فى المنطقة فتحتل جزءا كبيرا من التغطية الإخبارية للقناة فى برامجها، مثال برامج "صباح مسا" و"مصر فى ساعة" و"ضيف اليوم" و"نساء فى الاقتصاد" و"نساء فى السياسة".

وأكد ذو الرشاد أن قناة الغد العربى لديها أكثر من تردد على القمر الصناعى وتدرس مستقبليا أن يكون لها أكثر من قناة.