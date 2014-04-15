"الشباب والرياضة" تستعد لتوزيع استمارات طلب عمل بالقطاع الخاص

تستعد وزارة الشباب والرياضة لتوزيع استمارات طلب الحصول على عمل بالقطاع الخاص على مراكز الشباب فى جميع المحافظات ليملأ بياناتها الشباب الراغبون فى العمل، وذلك ضمن البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وصرح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بأن الاستمارات سيتم توزيعها على مجموعة من مراكز الشباب فى مختلف المحافظات وفقا للوظائف التى تتيحها شركات القطاع الخاص التى تشارك فى ملتقيات التوظيف التى تنظمها الوزارة بالتعاون معهم، مشيرا إلى أن بيانات الشباب التى ستدرج بالاستمارة ستتيح قاعدة بيانات معلوماتية حول مؤهلات الشباب وتخصصاتهم وفرص العمل التى يرغبون فى الالتحاق بها.

وأوضح أنه سيتم البدء فى توزيع 33 ألف استمارة على مراكز الشباب الموجودة بمدينة نصر ومصر الجديدة ووسط القاهرة ومدينة بدر ومنطقتى حلوان والمعادى، و 15 ألف استمارة بمراكز شباب السادس من أكتوبر وإمبابة والمهندسين والعمرانية وفيصل، بالإضافة إلى 24 ألف استمارة توزع على مراكز الشباب الموجودة بمناطق شبرا الخيمة ومدينة العبور وبنها والمرج وأبو زعبل والخانكة، و12 ألف استمارة بمراكز شباب برج العرب والعوايد والمنشية، و12 ألف استمارة بمراكز شباب العاشر من رمضان والزقازيق.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه فى حالة عدم تشغيل الشباب فى ملتقيات التوظيف التى تنظمها سيتم التنسيق مع شركات القطاع الخاص مستقبلا لمراعاة توفير احتياجات الشباب من فرص العمل للالتحاق بها وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، داعيا الشباب للإقبال على فرص العمل المعلنة بملتقيات التوظيف التى تنظمها الوزارة لشغلها.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتنفيذ 12 ملتقى توظيف بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة فى مختلف المحافظات قدمت العديد من فرص العمل للشباب فى مختلف المجالات.