العليا للرئاسة: تلقينا 13 طلبا من منظمات دولية لمتابعة الانتخابات

قال المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن مذكرة التنسيق مع الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، تتضمن نفس البنود والخطوط للإشراف ومراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة.

ولفت إلى ان بعثة الاتحاد الأوربى بلغ عددها 200 لمتابعة الانتخابات الرئاسية، لتتمكن من تغطية جميع أماكن الانتخابات.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تلقت 13 طلبًا من منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، تم الموافقة على 7 منهم، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من فرز حوالى 189 ألف توكيل لتأييد للمشير السيسى.