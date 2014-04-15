الحضري: سأجدد لدجلة قريبا

كشف عصام الحضري حارس وادي دجلة الدولي عن اقترابه من تجديد تعاقده مع فريقه الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وانضم الحضري لدجلة الصيف الماضي بعقد يمتد لموسم بعد انتهاء مشواره مع المريخ السوداني.

وتألق المخضرم صاحب الـ41 عاما مع دجلة هذا الموسم، ليعود لتمثيل منتخب مصر تحت قيادة شوقي غريب.

وقال الحضري لـFilGoal.com: "تلقيت اتصالات من مسؤولي وادي دجلة لتجديد تعاقدي مع الفريق".

وتابع "إدارة دجلة تتمتع بالاحترافية والاستقرار، وسعيد بالتواجد معهم هذا الموسم.. وانتظر فقط الاتفاق على التفاصيل الأخيرة قبل تجديد التعاقد".