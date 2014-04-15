أخبار عاجلة

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الحضري: سأجدد لدجلة قريبا

Google+ Print
الحضري: سأجدد لدجلة قريبا الحضري: سأجدد لدجلة قريبا

كشف عصام الحضري حارس وادي دجلة الدولي عن اقترابه من تجديد تعاقده مع فريقه الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وانضم الحضري لدجلة الصيف الماضي بعقد يمتد لموسم بعد انتهاء مشواره مع المريخ السوداني.

وتألق المخضرم صاحب الـ41 عاما مع دجلة هذا الموسم، ليعود لتمثيل منتخب تحت قيادة شوقي غريب.

وقال الحضري لـFilGoal.com: "تلقيت اتصالات من مسؤولي وادي دجلة لتجديد تعاقدي مع الفريق".

وتابع "إدارة دجلة تتمتع بالاحترافية والاستقرار، وسعيد بالتواجد معهم هذا الموسم.. وانتظر فقط الاتفاق على التفاصيل الأخيرة قبل تجديد التعاقد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»