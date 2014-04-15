جوارديولا: لن نعبر ريال مدريد لو واصلنا اللعب بمستوى المباريات الأخيرة

حذر مدرب بايرن ميونخ الألماني، بيب جوارديولا، اليوم من أنه إذا ما واصل فريقه اللعب بنفس الأداء الذي قدمه في المباريات الثلاثة الأخيرة، لن يصل لنهائي كأس ألمانيا أو دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة كايزرسلاوترن في نصف نهائي الكأس المحلي “لن نصل لأي نهائي إذا ما واصلنا اللعب بنفس الطريقة التي خضنا بها مبارياتنا الأخيرة”.

وكان بايرن، الذي حسم قبل ثلاثة أسابيع تتويجه بلقب البوندسليجا، قد انخفض أداؤه مؤخرا بشكل ملحوظ وتزايد الأمر يوم السبت الماضي بخسارته أمام بروسيا دورتموند 0-3 محليا.

وتشير إحصاءات مجلة (كيكر) في نسختها الالكترونية أن عدد التمريرات التي كان المنافس يقطع فيها الكرات من بايرن بلغ 13% قبل التتويج بالبوندسليجا، لكن هذا الرقم ارتفع بعدها إلى 17%.

كما انخفض معدل ركض لاعبي بايرن ميونخ من 115.9 كلم في المباراة قبل التتويج بالدوري المحلي، إلى 110 كلم في مباراة دورتموند، وبالتتابع انخفض الاستحواذ على الكرة من 67% إلى 64%.

كان جوارديولا قد صرح عقب الفوز بالبوندسليجا أن فريقه يتحتم عليه تكرار الثلاثية التاريخية، التي حققها للمرة الأولى الموسم الماضي تحت قيادة سلفه يوب هاينكس.

ولهذا السبب، بدأ جوارديولا في إشراك لاعبين من الاحتياطي في المباريات المحلية، ما ركز عليه الانتقادات عقب الخسارة بهدف نظيف أمام أوجسبورج، ليعرب المدرب الإسباني عن أسفه لهذا الأمر، لكنه أشار إلى أن البوندسليجا انتهت بالنسبة لفريقه الذي توج بها.

واعترف جوارديولا عقب هزيمة دورتموند التي لعب فيها بتشكيلته الأساسية، بأنه ربما ارتكب خطأ بالقول أن البوندسليجا انتهت وأن فريقه سيركز على البطولتين المتبقيتين، حيث انخفض مستوى الفريق بوجه عام بعدها وبشكل ملحوظ.

وكالات