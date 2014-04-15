أخبار عاجلة

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جوارديولا: لن نعبر ريال مدريد لو واصلنا اللعب بمستوى المباريات الأخيرة

Google+ Print
جوارديولا: لن نعبر ريال مدريد لو واصلنا اللعب بمستوى المباريات الأخيرة جوارديولا: لن نعبر ريال مدريد لو واصلنا اللعب بمستوى المباريات الأخيرة

 

حذر مدرب بايرن ميونخ الألماني، بيب جوارديولا، اليوم من أنه إذا ما واصل فريقه اللعب بنفس الأداء الذي قدمه في المباريات الثلاثة الأخيرة، لن يصل لنهائي كأس ألمانيا أو دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة كايزرسلاوترن في نصف نهائي الكأس المحلي “لن نصل لأي نهائي إذا ما واصلنا اللعب بنفس الطريقة التي خضنا بها مبارياتنا الأخيرة”.

وكان بايرن، الذي حسم قبل ثلاثة أسابيع تتويجه بلقب البوندسليجا، قد انخفض أداؤه مؤخرا بشكل ملحوظ وتزايد الأمر يوم السبت الماضي بخسارته أمام بروسيا دورتموند 0-3 محليا.

وتشير إحصاءات مجلة (كيكر) في نسختها الالكترونية أن عدد التمريرات التي كان المنافس يقطع فيها الكرات من بايرن بلغ 13% قبل التتويج بالبوندسليجا، لكن هذا الرقم ارتفع بعدها إلى 17%.

كما انخفض معدل ركض لاعبي بايرن ميونخ من 115.9 كلم في المباراة قبل التتويج بالدوري المحلي، إلى 110 كلم في مباراة دورتموند، وبالتتابع انخفض الاستحواذ على الكرة من 67% إلى 64%.

كان جوارديولا قد صرح عقب الفوز بالبوندسليجا أن فريقه يتحتم عليه تكرار الثلاثية التاريخية، التي حققها للمرة الأولى الموسم الماضي تحت قيادة سلفه يوب هاينكس.

ولهذا السبب، بدأ جوارديولا في إشراك لاعبين من الاحتياطي في المباريات المحلية، ما ركز عليه الانتقادات عقب الخسارة بهدف نظيف أمام أوجسبورج، ليعرب المدرب الإسباني عن أسفه لهذا الأمر، لكنه أشار إلى أن البوندسليجا انتهت بالنسبة لفريقه الذي توج بها.

واعترف جوارديولا عقب هزيمة دورتموند التي لعب فيها بتشكيلته الأساسية، بأنه ربما ارتكب خطأ بالقول أن البوندسليجا انتهت وأن فريقه سيركز على البطولتين المتبقيتين، حيث انخفض مستوى الفريق بوجه عام بعدها وبشكل ملحوظ.

 

وكالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا