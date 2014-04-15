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محافظ بورسعيد يصدر تعليمات لمفتشي الصحة من أخذ عينات من مياه الصرف بكافة المصانع

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محافظ بورسعيد يصدر تعليمات لمفتشي الصحة من أخذ عينات من مياه الصرف بكافة المصانع محافظ بورسعيد يصدر تعليمات لمفتشي الصحة من أخذ عينات من مياه الصرف بكافة المصانع

أصدر محافظ بورسعيد ،اللواء سماح قنديل ،تعليمات مشددة بتمكين مفتشي البيئة والصحة ،من دخول كافة المصانع لأخذ عينات من مياه الصرف، على أن يتم تحرير محاضر إثبات حالة للمصانع التي ترفض دخول المفتشين، حفاظا علي الصحة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ ،مع لفيف من القيادات التنفيذية لبحث سبل التعامل مع المنشآت الصناعية والتجارية ،التي تقوم بالصرف في شبكات الصرف الصحي والمياه، وذلك بحضور رؤساء الأحياء وومثلي الشركة القابضة ببورسعيد ،وجهاز شئون البيئة والصحة.

وقال المحافظ ،إن القرار يأتي في إطار منهج متكامل يهدف لتفعيل مراقبة منظومة الصرف الصناعي ،للحفاظ على استثمارات البنية الأساسية لمنظومة الصرف الصحي والمجاري المائية، وضرورة مراقبة ومتابعة معايير صرف المخلفات السائلة للمصانع، لتتوافق مع القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للصرف الصناعي.

وأضاف أن البيئة والصحة والصرف الصحي يعملون جميعا من أجل هدف واحد فقط هو مطابقة العينة للسلامة البيئية، موضحا أنه تم تشكيل لجنة للغلق الفوري للمصانع المخالفة للصرف الصناعي.

أ ش أ

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