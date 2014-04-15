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“السيسي” يلتقي وفدًا من قدامى العسكريين الأمريكيين

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“السيسي” يلتقي وفدًا من قدامى العسكريين الأمريكيين “السيسي” يلتقي وفدًا من قدامى العسكريين الأمريكيين

االسيسي يلتقي وفدًا من قدامى العسكريين الأمريكيين والمحللين الاستراتيجيين

 

استقبل المشير عبد الفتاح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى صباح اليوم الثلاثاء ، يضم عددًا من قدامى العسكريين والمحللين الاستراتيجيين ، والذى يزور حاليًا، في إطار الحرص على تناول مستقبل تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في مصر والشرق الأوسط .
> وأعرب المشير السيسى ، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لحملة المشير علي “فيسبوك” ، عن خالص شكره وتقديره للوفد الأمريكى ، الذي حرص على التواصل معه والاستماع لرؤيته حول العديد من القضايا الاستراتيجية الهامة التي تشغل منطقة الشرق الأوسط ، خلال الفترة الراهنة .

تناول اللقاء مجمل التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط ، حيث شدد المشير السيسي على أهمية عدم الفصل بين تحديات البيئة الأمنية في المنطقة وتداعيات ذلك على أمن واستقرار شعوبها .

كما أكد السيد المشير على أن هناك مسئولية أخلاقية وتاريخية على المراكز البحثية وقادة الرأى والإعلام الغربي في نقل الصورة الحقيقية والواقع في مصر وطموحات شعبها نحو المستقبل .

وأبرز المشير السيسى ضرورة إيجاد حلول جذرية وأمينة للتعامل مع المشكلات الإقتصادية المتراكمة التي تواجه الدولة المصرية والتي أثرت على جميع مناحي الحياة، مؤكدًا أن هناك قدرات وطاقات كامنة للشعب المصري لم تستغل بعد، والتي تمثل ركيزة التنمية في المرحلة القادمة .

وقد أوضح المشير السيسي أن للشعب المصري كامل الحق وحرية إختيار من يتولى المسئولية ، وذلك من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهه وحرة ، تعكس إرادة وأمال شعب مصر نحو مستقبله .

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