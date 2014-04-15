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ضبط تاجر مخدرات وشقيقه بأسوان بتهمة حيازة كمية من الأسلحة والمخدرات

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ضبط تاجر مخدرات وشقيقه بأسوان بتهمة حيازة كمية من الأسلحة والمخدرات ضبط تاجر مخدرات وشقيقه بأسوان بتهمة حيازة كمية من الأسلحة والمخدرات

المتهمون بحوزتهم المضبوطات

 

تمكنت حملة أمنية برئاسة العميد خالد الشاذلي رئيس مباحث المديرية من ضبط تاجر مخدرات وهارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد بأسوان وشقيقه وبحوزتهما كمية من الاسلحة والمخدرات .

وتمكنت الحملة التى شارك فيه الرائد محمد الرفاعي رئيس مباحث قسم اول والنقباء محمد سراج ومحمد نبيل ومحمود عبد الحميد معاونى المباحث من ضبط المتهم هيثم محمد علي إبراهيم وشهرته “هيثم المنجد” 30 سنة عاطل ومقيم غرب سهيل – دائرة قسم أول أسوان (مسجل خطر شقي) والسابق اتهامه في عدد (6) قضايا “مخدرات” والمطلوب للتنفيذ عليه في القضية رقم (5031) جنايات قسم ثاني أسوان لسنة 2010م ” اتجار بالمواد المخدرة ” بالسجن المؤبد بجلسة 14/10/2012 وتم ضبط المتهم وبحيازته بندقية أليه . و ( 2 ) خزينة بداخلها عدد (36) طلقه من ذات العيار خاصة بالسلاح المضبوط ونصف كيلو حشيش و200 جرام بانجو كما تم ضبط المتهم علي محمد علي إبراهيم ” شقيق الأول 19 سنة عاطل وبحوزته ” فرد خرطوش و ” ( 2) طلقه من ذات العيار .

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما الاسلحه والمخدرات بقصد الاتجار والدفاع عن تجارتهما .

تحرر عن ذلك المحضر رقم ( 3159 ) جنايات قسم ثاني أسوان وجارى عرض المتهمان على النيابة.

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