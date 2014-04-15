24 يورو من تشيلسي لكل مشجع يسافر لنصف نهائي دوري الأبطال!

لندن، (إفي): يمنح تشيلسي الإنجليزي 24 يورو عند مدخل ملعب فيسينتي كالديرون معقل أتلتيكو مدريد الإسباني لكل واحد من مشجعيه يسافر للعاصمة الإسبانية لدعم الـ"بلوز" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام الـ"روخيبلانكوس".

وقال النادي في موقعه الالكتروني "هذا أسلوب شكر بسيط للجماهير التي تسافر مع فريقنا وللدعم الذي قدموه لنا طوال الموسم، ويأتي بالتوافق مع أشكال دعم أخرى للجماهير التي ترافق الفريق في رحلاته خارج الديار".

وسيفتح النادي الإنجليزي بداية من الغد الباب امام الجماهير ذات الاشتراك الموسمي لحجز تذاكر المباراة.

ومن المقرر أن يستقبل تشيلسي بعد أسبوع من مباراة الذهاب، وتحديدا في 30 من الشهر الجاري الفريق الإسباني في ملعب ستامفورد بريدج.

وتواجه الفريقان في كأس السوبر الأوروبي عام 2012 حينما فاز أتلتيكو بنتيجة 4-1 ليتوج باللقب.