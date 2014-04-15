شاكيرا: بيكيه سيصبح رئيس برشلونة وأنا السيدة الأولى

بوجوتا، (إفي): أعربت المطربة الكولومبية شاكيرا اليوم عن قناعتها بأن رفيقها العاطفي جيرارد بيكيه سيصبح في يوم من الأيام رئيسا لناديه برشلونة الإسباني.

وقالت شاكيرا في حوار مع مجلة (بوكاس) الكولومبية "أعتقد أن جيرارد سيكون في يوم من الأيام رئيس برشلونة، أنا سأكون السيدة الأولى للبرسا".

وتحدثت المطربة الكولومبية من ناحية أخرى عن ابنها ميلان الذي شارك بـ"صرخة صغيرة" في ألبومها الجديد الذي طرح بالأسواق في 25 من الشهر الماضي.

يشار إلى أن شاكيرا وبيكيه لم يتزوجا رسميا حتى الآن، فيما وجهت انتقادات لمستوى اللاعب منذ ارتباطه بها.