زيارة مفاجئة لوزير الإسكان لمحطتى مياه الشيخ زايد وأكتوبر

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة تحت اﻷمطار، لمحطتى مياه الشيخ زايد و6 أكتوبر، وفوجىء العاملون بمحطة الشيخ زايد بالوزير ومرافقيه داخل المحطة، وبدأ الوزير بالسؤال عن ورديات تشغيل المحطة، وعدد العاملين بالمحطة فى هذه الوردية.

وانتقل وزير الإسكان إلى غرفة التحكم بالمحطة، وسأل مدير الوردية عن عينات المياه التى يتم تحليلها، واستمع إلى شرح وافٍ عن عمل المحطة، وأنها تغذى كلا من مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بجودة المياه المنتجة.

ثم قام الدكتور مصطفى مدبولى، بزيارة موقع العمل بمحطة مياه 6 أكتوبر، التى يتم تنفيذها حاليًا، بطاقة 400 ألف م3 يوميًا، كمرحلة أولى.

واستمع الوزير إلى شرح عن مراحل العمل بالمشروع، بداية من المآخذ، والخطوط، والمحطة، ثم طلب من مسئولى جهاز مدينة 6 أكتوبر سرعة الانتهاء من المرافق التى ستغذى وحدات الإسكان الاجتماعى، التى تنفذها القوات المسلحة بدهشور.

وأجرى وزير الإسكان اتصالا برئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع، وطالبه بتكثيف العمل بالموقع، فعدد العمال والمعدات بالموقع لا يتناسب مع حجم المشروع، الذى من المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية سبتمبر المقبل.