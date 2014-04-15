سكينة فؤاد: الرئاسة أوصت بتشكيل لجان لحماية الأطفال من الاعتداء

قالت الكاتبة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، حول قضية الطفلة "ميادة.ز.ع" ذات الأربع سنوات التى تعرضت لحادث اغتصاب على يد عشيق والدتها بمحافظة الإسماعيلية، إن المجتمع شريك فى حماية الطفولة.

وأشارت إلى أنه كانت هناك ورشة عمل من أجل أن تقيم التوازن بين ما ورد فى الدستور وبين ألا يستخدم سن الطفولة فى جرائم تهدد المجتمع.

وأضافت "سكينة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" على فضائية "أون تى فى " أن هناك توصية من رئاسة الجمهورية بوجود لجان لحماية الطفولة ورعايتهم حتى لا يتعرضون لمثل هذه الجرائم فى جميع محافظات مصر.