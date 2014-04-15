الخميس.."اليوم السابع" يطلق"photo7" أول وأكبر بوابة صور بمصر

يطلق "اليوم السابع" لجمهوره بعد غد الخميس، موقع "photo7" أول بوابة صور فى مصر والعالم العربى، والذى يضم نخبة منتقاة وشاملة لأهم القصص والملفات المصورة محلياً وعالمياً.

وينضم موقع "photo7" إلى باقة المواقع المتخصصة التى دشنها اليوم السابع، والتى بدأت بموقع Video7"" بوابة "اليوم السابع" المصورة، وتلاه موقع "Cairodar" أول موقع تعليمىى متخصص، وموقع "The CairoPost" الإخبارى الناطق بالإنجليزية، وموقع "CairoKora" بوابة اليوم السابع الرياضية.

ويحتوى موقع "photo7" على عدة أقسام متخصصة، شديدة التنوع، تجعل من تصفحه متعة من بينها "لايف ستايل"، و"سبورت"، و"نجوم وحفلات"، و"نافذة على العالم"، و"ساعة بساعة".

ولما كانت الصورة بـ"100 خبر" حرص "اليوم السابع" على أن تغطى كل أقسام "photo7"، جميع الأحداث بقصص مصورة، على المستويين المحلى والعالمى، حيث يضم قسم "لايف ستايل" عروض الأزياء، والألبومات المتنوعة الطريفة، فيما يضم قسم "سبورت" رصداً مصوراً لكل الأحداث الرياضية محلياً وعالمياً، فى حين يمثل قسم "نجوم وحفلات" صوراً حصرية لحفلات النجوم والفنانين المختلفة.

واعتماداً على أكبر شبكة مصورين منتشرة فى القاهرة ومختلف المحافظات، يقدم "photo7" تغطية شاملة لكل الأحداث الساخنة لحظة بلحظة، من خلال قسم "ساعة بساعة".

وتحت عنوان "نافذة على العالم" يقدم "photo7" تغطية للأحداث العالمية، من خلال خدمات وكالات الأنباء ووكالات الصور.

دليلك لتصفح "photo7"..

يبدأ "photo7" بشريط يتضمن أقسام الموقع وينتهى فى أقصى اليسار بمحرك البحث.

أسفل شريط الأقسام يقدم "photo7" باقة منتقاة لأفضل القصص المصورة المنشورة فى مختلف الأقسام، يتم تحديثها تباعاً بخلاف التحديث الداخلى للأقسام.

ووفق الترتيب من أعلى لأسفل، يوجد أيقونتان لمختارات "photo7" للقصص المصورة الأكثر أهمية ضمن ما هو منشور على الموقع.

تتوالى أقسام الموقع بدءًا من أعلى إلى أسفل، بدءًا من "لايف ستايل" يليه "نجوم وحفلات"، ثم "نافذة على العالم"، و"سبورت" وأخيراً "ساعة بساعة".