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رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين نائبين لرئيس جامعة الأزهر

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أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين الدكتور أحمد حسنى نائباً لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور محمد أبو هاشم نائباً لرئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى .

يذكر أن الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة اجتمع بالنواب وهنأهم بالتعيين، مشدداً على ضرورة الاستماع لشكاوى الطلاب وتذليل العقبات التى تواجه الوافدين والوافدات ومتابعة انتظام العملية التعليمية .

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رئيس الوزراء يعين "أبو هاشم" نائبا لرئيس جامعة الأزهر

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