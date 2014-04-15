رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين نائبين لرئيس جامعة الأزهر

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين الدكتور أحمد حسنى نائباً لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور محمد أبو هاشم نائباً لرئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى .

يذكر أن الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة اجتمع بالنواب وهنأهم بالتعيين، مشدداً على ضرورة الاستماع لشكاوى الطلاب وتذليل العقبات التى تواجه الوافدين والوافدات ومتابعة انتظام العملية التعليمية .

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رئيس الوزراء يعين "أبو هاشم" نائبا لرئيس جامعة الأزهر