"اليوم السابع": السيسى رمز "الشمس".. وصباحى يواجه مأزق التوكيلات

تحت عنوان "السيسى رمز الشمس .. وصباحى يواجه مأزق التوكيلات"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" غداً تفاصيل انتهاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من فحص الأوراق الخاصة بترشح المشير عبد الفتاح السيسى، وتأكيدات حملة حمدين صباحى، المرشح المحتمل للانتخابات على استمرارها فى جمع توكيلات المواطنين، لاجتياز شروط الترشح.

وينفرد "اليوم السابع" بنص التحقيقات مع مدرب الفضيحة الجنسية بالمحلة، وإنكاره معرفة أسماء عشيقاته خلال أقواله أمام النيابة.

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