"محلب" يتحدث عن أسعار الكهرباء والبنزين والإرهاب فى العاشرة مساء

يتحدث المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى فى حلقة الليلة من برنامج العاشرة مساءً، عن خطة الحكومة واقتراحات المجموعة الاقتصادية لرفع أسعار لكهرباء والبنزين ومواجهة أزمة الطاقة فى مصر، كما يرد على شكوى رسمية تلقاها من المرشح الرئاسى حمدين صباحى الخاصة بدعم بعض الوزراء فى الحكومة لحملة المشير عبد الفتاح السيسى.

ويوضح "محلب" خلال الحوار تعليماته الخاصة للوزراء والمحافظين بعدم التحيز لأى من المرشحين فى انتخابات الرئاسة والوقوف على الحياد من كافة المرشحين، كاشفاً عن خطة الحكومة الجديدة لمواجهة الإرهاب.

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