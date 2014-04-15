أخبار عاجلة

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"محلب" يتحدث عن أسعار الكهرباء والبنزين والإرهاب فى العاشرة مساء

Google+ Print
"محلب" يتحدث عن أسعار الكهرباء والبنزين والإرهاب فى العاشرة مساء "محلب" يتحدث عن أسعار الكهرباء والبنزين والإرهاب فى العاشرة مساء

يتحدث المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى فى حلقة الليلة من برنامج العاشرة مساءً، عن خطة واقتراحات المجموعة الاقتصادية لرفع لكهرباء والبنزين ومواجهة أزمة الطاقة فى ، كما يرد على شكوى رسمية تلقاها من المرشح الرئاسى حمدين صباحى الخاصة بدعم بعض الوزراء فى الحكومة لحملة المشير عبد الفتاح السيسى.

ويوضح "محلب" خلال الحوار تعليماته الخاصة للوزراء والمحافظين بعدم التحيز لأى من المرشحين فى انتخابات الرئاسة والوقوف على الحياد من كافة المرشحين، كاشفاً عن خطة الحكومة الجديدة لمواجهة الإرهاب.
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة