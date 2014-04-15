أنشيلوتي: قررت بمن سألعب بدلا من رونالدو لكني لن أفصح عنه

مدريد، (إفي): قرر كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، خلال المران الأخير للملكي اليوم، التشكيلة الأساسية التي سيدفع بها أمام برشلونة غدا في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، لكنه لم يرد الكشف عن اللاعب الذي سيدفع به بين إيسكو الاركون أو إسيير ايارامندي، في ظل غياب نجم الفريق كريستاينو رونالدو.

وأكد المدرب الإيطالي مشاركة الارجنتيني انخل دي ماريا، فيما لم يؤكد ما إذا كان سيلعب في خط الوسط أو كجناح ليعزز من خط الهجوم.

كما لم يرد الكشف عن اختياره لايارامندي أو إيسكو حتى لا يعطي معلومات قد تكون فارقة لخصمه برشلونة.

وفي هذا الصدد، قال أنشيلوتي "لقد قررت من سيلعب لكنني لن أفصح عنه".

هكذا أجاب مدرب الملكي حول تشكيلة الفريق التي تشهد غياب كريستايو ومارسيلو وألبارو اربيولا وسامي خضيرة وخيسيه رودريجيز.

وتبدو تشكيلة أنشيلوتي مؤكدة بعشرة لاعبين غدا هم: كاسياس، كاراباخال، بيبي، سيرخيو راموس، كوينتراو، تشابي ألونسو، مودريتش، دي ماريا، بيل وبنزيمة، حيث ينحصر اللاعب الحادي عشر بين ايارامندي وإيسكو ليفصح أنشيلوتي عن ذلك في اللحظات الأخيرة قبل لقاء الغد المرتقب.