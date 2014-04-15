القبض على مدير أملاك وموظف بمشروعات مجلس مدينة بني سويف لاتهامهم بتلقي رشوة

داهم ضباط من الرقابة الادارية مقر الادارة الهندسية بمجلس مدينة بنى سويف والقت القبض على مدير إدارة الاملاك بمجلس مدينة بنى سويف وموظف بإدارة المشروعات اثناء تلقيهم رشاوى من مدرس بمدرسة الميكانيكية بمدينة بنى سويف، لتمرير قرار بتقسيم قطعة ارض ودخولها الحيز العمرانى لصالح المواطن مقابل مبلغ مالى.

كانت هيئة الرقابة الادارية ببنى سويف تلقت بلاغا من سامى سيد جرجس مدرس بقيام مدير ادارة الاملاك بمجلس المدينة وموظف بادارة المشروعات كان يشغل موقع مدير التخطيط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف طلبا منه مبلغ مالى لتقسيم قطعة ارض لصالحه وادخاله ضمن كردون المبانى.

وعلى الفور تم تقنيين الاجراءات وقاموا بوضع عدد من الكاميرات واجهزة الصوت اثناء مقابلة المواطن مع المتهمين فى احد الكافى شوبات العامة بمدينة بنى سويف.

وأثناء قيام المواطن بتسليم المبلغ المتفق عليه القى العقيد عمرو ابوطالب ضابط الرقابة الادارية القبض عليهما.

وتبين من تحقيقات النيابة التى يجريها المستشار محمد بسيونى رئيس نيابة بنى سويف أن المتهمين هما احمد محمد الدمرداش مدير الاملاك بمجلس مدينة بنى سويف ونادر فانوس موظف بادارة المشروعات أن الموظفين مسئولان عن نزع الملكية والمشروعات في الإدارة الهندسية وتمكنا من النصب علي أصحاب الأراضي والحصول علي مبالغ مالية مقابل منحهم معلومات خاطئة حول دخول الاراضي التي يمتلكونها الحيز العمراني ويمكنهم بنائها، وتم تسجيل محادثات بين المتهمين وبعض المواطنين بالصوت والصورة أثناء الإتفاق علي المبالغ المطلوبة وتسلمها