مصادر أمنية: القبض على المتهم بقتل العميد طارق المرجاوى امام جامعة القاهرة



> أفادت مصادر، بان قطاع الامن الوطنى بوزارة الداخلية القى القبض على المتهم بقتل العميد طارق المرجاوى امام جامعة القاهرة وتبين ان المتهم يدعى ياسر احمد 22 سنة، وتم التحفظ عليه.

واشارت التحريات الى تورط طلاب من الجامعة برفقة اخرين فى عمليات التفجيرات التى كانت الجامعة قد شهدتها منذ قرابة اسبوعين.

> وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة القت القبض على 5 متهمين تبين تورطهم فى واقعة تفجير 3 قنابل فى محيط جامعة القاهرة، واستشهاد العميد طارق المرجاوى رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة.

وتوصلت مباحث الجيزة إلى أن مرتكب واقعة تفجيرات جامعة القاهرة هم الذين قاموا بزرع قنبلة مصطفى محمود، وألقت المباحث بقيادة اللواء مجدى عبدالعال نائب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء جرير مصطفى مدير المباحث الجنائية، القبض على المتهمين.