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وزراء الاتصالات والصحة والتعليم والهجرة يناقشون مشاكل الجاليات المصرية بالخارج

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وزراء الاتصالات والصحة والتعليم والهجرة يناقشون مشاكل الجاليات المصرية بالخارج وزراء الاتصالات والصحة والتعليم والهجرة يناقشون مشاكل الجاليات المصرية بالخارج

كشف المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،أنه تمت مناقشة تفعيل قانون الأمن التكنولوجى للمعلومات لإنشاء مجلس متخصص في هذا المجال لعلاقة المعلومات بقضية الأمن القومي المصري ومع انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاعات الدولة جميعا.

ووصف وزير الاتصالات ،”قطاع الاتصالات” بأنه مهم واستراتيجي في جميع مناحي الحياة، وأحد 7 محاور رئيسية يجب الاهتمام بها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الجاليات المصرية في كل من ألمانيا ،وانجلترا ،والولايات المتحدة الأمريكية ،عبر الفيديو كونفرانس ضمن ثاني صالون ثقافي تنظمه الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة للجاليات المصرية بالخارج.

ومن جانبه، كشف وزير الصحة الدكتور عادل عدوي ،أن هناك مشروعا لميكنة المستشفات العامة والحكومية بهدف إعداد للتأمين الصحي الشامل، من خلال إعداد ملف طبي موحد الكتروني لكل مواطن، وذلك من خلال الاستفادة من خلال الانترنت فائق السرعة للربط بين المستشفيات.

وقال وزير الصحة خلال اللقاء إننا نسعى لعمل مركز تميز طبية وتحتاج تدريب عال المستوي، وذلك بالاستعانة بالخبرات المصرية بالخارج، باعتبارهم ثروة طبية، مشيرا إلى قانون مزاولة مهنة التمريض الجديد لاعداد كوادر تمريض.

وبدوره طالب الدكتور محمود أبو النصر ،وزير التربية والتعليم ،من الجاليات المصرية في كل من ألمانيا ،وانجلترا ،والولايات المتحدة الأمريكية ،عبر الفيديو كونفرانس بمتطوعين من الخارج لتدريب مديري المدارس ومعلمي الرياضيات ،والعلوم خدمة لأبناء مصر.

وأشار إلى أن مصر بعد ثورتين ،بدأت تهتم في مشروع بمردوه الاجتماعي ،والإقتصادي ،لنسير في الاتجاه الصحيح من خلال تحديد هذا المردود.

بدورها أشارت الدكتورة ناهد عشري ،وزيرة القوي العاملة والهجرة ،إلى أن الهدف من اللقاء الحوارى هو التعرف على مشاكل الجاليات المصرية فى الخارج ،ومناقشتها مع المسئولين والمختصين واقتراح الحلول الفورية لها في إطار اهتمام الدولة بربط المصرين بالخارج بوطنهم الأم، مبينة أن اللقاءات ستستمر مع كل الجاليات مع متابعة تسوية مشاكلهم وتفعيل مقترحاتهم.

أ ش أ

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