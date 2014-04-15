راغب علامة يرحب بإعلان mbc عدم مسئولية على جابر وأحلام عن رحيله من”أراب ايدول”

يستعد الفنان راغب علامة لطرح ألبومة خلال شهر يونيو المقبل، وسجل مؤخرا أغنية “أحضنى أكتر”،من كلمات محمد البوغا،لحن محمود خيامى .

> ويقول مطلع الآغنية.” احضنّي اكتر من كده ،برتاح قوي في حضنك، انا عمري ما تخيّلت نفسي، ف يوم بعيد عنّك”.

ورحب راغب علامة بإعلان مدير برامج قنواتmbc،مازن حايك ،عن عدم مسئولية د.على الجابر،وأحلام عن رحيل “علامة” من الموسم الثانى لبرنامج”أراب أيدول”.

وكان حايك قد نفى أمس ما قيل ان لعضو لجنة التاحكيم د. علي جابر علاقة مباشرة بانسحاب راغب علامة من لجنة تحكيم “اراب ايدول”، مؤكداً ان الخبر غير صحيح وان السبب وراء خروجه متعلق براغب نفسه، بعد ان صدر القرار رسمياً منه بعد اجتماع مع شقيقه خضر.

وتعليقا على تصريحات الفنانة احلام على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بانها عنت “ام بي سي” عندما قالت ان “طلباتها اوامر”، أوضح حايك ، اذا كان المقصود ان”طلباتها اوامر” بما يتعلّق بسياسة “ام بي سي” وبمن يدخل الى لجان التحكيم او يخرج منها،فلا احداً يفرض شروطه على “ام بي سي” وهي ليست بموضع تلقّي الاوامر من اي شخص” رافضاً الدخول في اي سجال ومكتفياً بهذا الردّ.