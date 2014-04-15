بالصور.. العاملون ببتروتريد ببنها يضربون عن العمل بسبب النقل التعسفي



> دخل 50 عامل من شركة بتروتريد ببنها في إضراب عن العمل داخل مقر الشركة إحتجاجا علي قرار إدارة الشركة بنقلهم إلي اماكن بعيدة عن مقر الشركة،

> وطالبوا ببقاء الوضع كما هو عليه و الإبقاء على التوزيع الجغرافي العادل لهم في اماكن عملهم .

ووصف العاملون قرار نقلهم بالتعسفي ،وعللو ذلك بأن القرار سيجعلهم عرضة للخطر لأنهم يحملون مبالغ وعهدات كبيرة في ظل ماتشهد البلاد من إنفلات أمني، وقالوا ” المسؤلين عن الشركة قاموا بتهديدنا وقالوا هننقلكم بالعافية والي مش عاجبه هيتفصل” .

> وناشدوا المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية ، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول سرعة التدخل بصورة عاجلة، وأشاروا إلى أنهم حررو محضر بالنيابة العامة وأخر بقسم بنها حمل رقم 1813 إداري لسنة 2014 .