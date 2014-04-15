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المصريين الأحراريرحب بتعديل قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية

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المصريين الأحراريرحب بتعديل قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية المصريين الأحراريرحب بتعديل قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية

المصريين الاحرار

أعلن حزب “المصريين الأحرار” ترحيبه بقرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية وقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد، واعتبار ذلك خطوة هامة لإجراء الإنتخابات البرلمانية باعتبارها الخطوة الأخيرة فى خارطة الطريق.
> وأكد الحزب ،في بيان له اليوم ، على ضرورة إشراك الأحزاب والقوى السياسية في أعمال هذه اللجنة للوصول إلى توافق سياسي حول النظام الإنتخابي الأمثل، والذى يضمن مشاركة وتمثيل كل فئات المجتمع، وخاصة المرأة والشباب والمسيحيين وذوي الإحتياجات الخاصة والمصريين المقيمين في الخارج.
> من جانبه، قال عماد رؤوف عضو المكتب السياسي لحزب “المصريين الأحرار”، إن النظام الإنتخابي المختلط مناصفة بنسبة 50% للقائمة النسبية و50% للفردي هو النظام الأنسب لمصر في هذه الفترة التأسيسة لبناء برلمان قوي متوازن يعبر عن إرداة المصريين وقادر علي تفعيل نصوص الدستور الجديد.
> كما أكد أنه من الضروري ،أن يضمن النظام الأنتخابي تمثيل لكل القيادات الشعبية التي تستطيع التواصل مع المواطنين ،وكذلك أصحاب الخبرات السياسية من أعضاء الأحزاب والسياسيين ،الذين يملكون برامج اقتصادية ،وسياسية ،واجتماعية ،واضحة يستطيعون من خلالها إخراج من أزمتها الراهنة.
> أ ش أ

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