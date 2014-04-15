أخبار عاجلة

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نجم هولندا السابق يحضر مباراة المنيا بدعوة من ميدو

Google+ Print
نجم هولندا السابق يحضر مباراة المنيا بدعوة من ميدو نجم هولندا السابق يحضر مباراة المنيا بدعوة من ميدو

من المنتظر أن يحضر أرون وينتر لاعب أياكس وهولندا السابق مباراة الزمالك والمنيا في الدوري المصري بدعوة من أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأبيض.

ويلعب الزمالك مع المنيا ضمن الجولة 17 من الدوري المصري يوم الخميس.

وتقابل ميدو بالصدفة مع وينتر الذي ينهي بعض الأعمال الخاصة به في القاهرة فوجه له الدعوة لحضور لقاء المنيا، حسبما أفاد مراسل FilGoal.com.

ووعد وينتر زميله السابق في أياكس بحضور اللقاء.

يمتلك وينتر مسيرة دولية كبيرة، فقد توج مع هولندا بيورو 1988 وشارك في كأس العالم 1994 و1998، ويورو 1996 و2000، بواقع 84 مباراة دولية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع