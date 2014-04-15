نجم هولندا السابق يحضر مباراة المنيا بدعوة من ميدو

من المنتظر أن يحضر أرون وينتر لاعب أياكس وهولندا السابق مباراة الزمالك والمنيا في الدوري المصري بدعوة من أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأبيض.

ويلعب الزمالك مع المنيا ضمن الجولة 17 من الدوري المصري يوم الخميس.

وتقابل ميدو بالصدفة مع وينتر الذي ينهي بعض الأعمال الخاصة به في القاهرة فوجه له الدعوة لحضور لقاء المنيا، حسبما أفاد مراسل FilGoal.com.

ووعد وينتر زميله السابق في أياكس بحضور اللقاء.

يمتلك وينتر مسيرة دولية كبيرة، فقد توج مع هولندا بيورو 1988 وشارك في كأس العالم 1994 و1998، ويورو 1996 و2000، بواقع 84 مباراة دولية