"صحة أبوظبي" تعلن عن 3 حالات جديدة لفيروس كورونا

أعلنت هيئة الصحة – أبوظبي عن 3 حالات جديدة لفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وذلك من خلال إجراء الفحوصات للمخالطين للمرضى المصابين وأكدت أن الحالات الجديدة لا تظهر عليها أية أعراض مرضية وأن حالتهم الصحية جيدة.

> بشكل ذاتي خلال مدة تتراوح ما بين 10 و14 يوما لكن يتم ابقاؤهم في المستشفى كاجراء وقائي خلال هذه المدة.



> وتطمئن الهيئة الجمهور حول الوضع الصحي العام ناصحة جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإرشادات الصحية العامة للحد من انتشار الأنفلونزا والالتهابات التنفسية المعدية كالمداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التي تستخدم لتعقيم اليدين خصوصا بعد السعال أو العطس واستخدام دورات المياه، وقبل وبعد التعامل مع الأطعمة وإعدادها وإستخدام المنديل عند السعال أو العطس وتغطية الفم والأنف به، ثم التخلص منه في سلة النفايات..

وإذا لم يتوافر المنديل فيفضل السعال أو العطس على أعلى الذراع وليس على اليدين وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد.. فاليدان يمكن أن تنقل الفيروس بعد ملامستها للأسطح الملوثة بالفيروس وتجنب قدر الإمكان الاحتكاك بالمصابين.



> وأكدت الهيئة ضرورة مراجعة الطبيب عند الحاجة، ومتابعة ما يستجد من معلومات حول المرض من قبل وزارة الصحة والهيئات الصحية.



> كما أكدت الهيئة أنها بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الجهات الصحية كافة تعمل على مدار الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام.



> من جهة أخرى، أشارت وزارة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الفيروس لا يشكل قلقا على الصحة العامة في الوقت الحالي وأنه لا يتطلب أية إجراءات لحظر السفر إلى أي دولة في العالم ولا يتطلب إجراء فحوصات مبكرة في منافذ الدولة ولا فرض أية قيود على التجارة.



> وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس مؤكدة أن النظام الصحي بالدولة فعال وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع



> جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الجهات والهيئات الصحية كافة تعمل على اكتشاف ماهية الفيروس وطرق انتشاره والاصابة به.