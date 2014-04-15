بالصور.. فعاليات الملتقى التوظيفي الرابع لخريجي زراعة جامعة الفيوم

شهد الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبرى رئيس جامعة الفيوم ، الملتقى التوظيفى الرابع لخريجى كلية الزراعة .

وأشار رئيس الجامعة الى أن كلية الزراعة سباقة فى اقامة مثل هذه الملتقيات لتعريف منظمات سوق العمل ورجال الأعمال بخريجى الكلية من أجل المساعدة فى توظيفهم وكذلك للوقوف على الايجابيات ومعرفة السلبيات لمعالجتها ووضعها امام مجالس الاقسام والكليات العلمية لتحسين جودة الخريج .

وأكد الدكتور فريد حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، على حرص الجامعة بالاتصال بالمجتمع وخدمته وحث على ضرورة العمل حيث ان مصر لن تنهض بالمساعدات الخارجية وانما بمساندة ابنائها وخبرة شيوخها كل ذلك لابد أن يصب فى بوتقة واحدة حتى تنتقدم ، واختتم كلمته بان احسان تلقى العلم واحسان تطبيقه هما الطريقان اللذان يؤديان الى النجاح.

ووجه الدكتور خالد حمزة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كلمته للطلاب قائلا بأنه حان وقت الحصاد وتكريم أوائل دفعة 2012 ودفعة 2013 فى هذا الملتقى واشاد بخريجى الكلية لأنهم قد تلقوا العلم على يد نخبة من الأساتذة التى نفخر بهم كما أن الجامعة تسعى لتوفير كافة السبل من برامج تدريبية مميزة ومقررات دراسية متطورة لاكساب خريجى الجامعة مهارات سوق العمل.

وذكر الدكتور حلمى غنيمى عميد كلية الزراعة بأن الملتقى يهدف إلى مساعدة الخريجين على إقامة مشاريع صغيرة وامكانية تمويلها من خلال رجال الأعمال وممثلو الشركات والمصانع وتوفير فرص عمل لهم .

وتحدث الدكتور سيد عبد التواب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن الملتقى التوظيفى يساهم فى تقليل الفجوة بين مهارات الخريج ومتطلبات سوق العمل من خلال استمارات استبيان.

وأشار الى أن منظمات سوق العمل تنتقى المميزين من خريجى الكلية حيث أن هناك طلاب من خريجى الكلية اتجهوا إلى العمل الحر والقطاع الخاص ووصلوا إلى درجة مرموقة من التدرج الوظيفى .

وفى نهاية الملتقى قام رئيس الجامعة بتكريم أوائل خريجى الكلية دفعتى 2012و2013 كما كرم عدد من رجال الأعمال وممثلوا الشركات .