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عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 2 مليون و500 ألف طن

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عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 2 مليون و500 ألف طن عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 2 مليون و500 ألف طن

أعلنت إدارة هيئة قناة السويس، عن عبور 45 سفينة بممر المجرى الملاحى لقناة السويس من قافلتى الأتجاهين بصافى حمولة إجمالية كلية 569 و411و2 ،
> وتضم عدد 22 سفينة من قافلة الشمال و23 من الجنوب .
> وأوضح بيان حركة الملاحة أن MOZAH للغاز الطبيعى أكبر سفن قافلة الشمال بحمولة 165,973 جنسية جزر مارشال قادمة من المملكه المتحده ومتجهة إلى قطر ،كما قال البيان أن سفينة الجنوب MSC ROSA M للحاويات بحمولة 158,033 ترفع علم بنما قادمة من سنغافوره ومتجهة نحو إيطاليا .

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