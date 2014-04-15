مؤتمر علمى لتبادل الخبرات الأكاديمية برعاية الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة‎



> يقيم الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة، المؤتمر العلمي الثالث عشر التى تستضيفها كلية صيدلة جامعه عين شمس ، والتى تهدف الى المشاركة فى الخبرات و روح التعاون بين الجمعيات على مستوى محافظات مصر ، ويبدأ المؤتمر فعاليته من يوم 17 من ابريل إلى يوم 20 ابريل .

و يتضمن برنامج المؤتمر دورات علمية و التى تتناقش و العديد من الموضوعات بداية من الحمل و التغذيه اثنائها إلى طب الأطفال و اللقاحات اللازمة لهم و الأمراض الجلدية و اخيرا مستحضرات التجميل و أبعاد استخدامها .

ويتناول المؤتمر دورات تعليمية و أكاديمية والتي تقدمها كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية وتقدم مجموعة من المواضيع الأكاديمية االسائدة و الممارسة من خلال محاضرات منفصلة، وسوف تقام ورش عمل لاعضاء الاتحاد والجمعية العمومية و بعض المسابقات غير البرنامج الاجتماعى .

وسوف يقام حدث على مستوى جمعيات مصر كلها بعناون Teddy Bear Hospital، والذى يهدف إلى كسر حاجز الخوف بين الأطفال و الأطباء و توضيح الفرق بين الطبيب والصيدلى .

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد منظمة غير حكومية و غير سياسية تأسس في مصر منذ عام 1982 يجمع طلاب الصيدلة فى مصر على مستوى 30 جامعة حيث انضم إلي الاتحاد هذا العام كل من جامعة كفر الشيخ، هليوبوليس، سوهاج.

و يعمل الاتحاد علي أربع لجان أساسية، هى لجنة الصحة العامة والتى تقيم حملات توعية بالعديد من الامراض كمرض الايدز و السكر و التهاب الكبد الوبائي و الالتهاب الرئوي وغيرها و أيضا حملات التبرع بالدم ، ولجنة التطوير المهنى و التى تهتم بالطالب الصيدلى على المستوى العلمى بإقامة كورسات تفيده فى المجال العلمى مثل مهارات التعامل مع المريض والرعاية الإكلينيكية للمريض، بالإضافة إلى لجنة التعليم المستمر .

وتهدف تلك اللجنة إلى تزويد الطالب بالمهارات اللازمة للعمل بجانب الجانب العلمى، ولجنة التبادل الطلابي الي تسمح للطلاب المصريين بالسفر إلي بلاد مختلفة لتلقي تدريب شامل كطلاب صيدلة ممثلين مصر في تلك البلاد كما تستقبل مصر مثل هؤلاء الطلاب من الجنسيات المختلفة لتدريبهم أيضا.