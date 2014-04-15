ريال مدريد يتدرب على ركلات الترجيح قبل الكلاسيكو

مدريد، (إفي): أنهى لاعبو ريال مدريد جلسة مران اليوم الثلاثاء بالتدريب على ركلات الترجيح، استعدادا لنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة الأربعاء، حسبما أعلن المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي.

واشار أنشيلوتي إلى أن الجديد في آخر جلسات مران ريال مدريد كان تدريب اللاعبين على ركلات الجزاء، ليكونوا مستعدين في حال اذا ما تم الاحتكام لركلات الترجيح بنهائي كأس الملك.

واستمر مران لاعبي الريال على ركلات الترجيح لخمس دقائق، حسبما أوضح أنشيلوتي الذي لم يعر سابقا مثل هذا العمل أهمية، إدراكا منه للضغط الذي يعاني منه اللاعبون في مباراة نهائية.

واضاف أنشيلوتي: "الامر لا يتعلق بمشكلة فنية، بل نفسية، وهذا لا يمكن المران عليه. الجو العام يتغير بموقع التدريب عنه في الملعب".

ويتصارع الغريمان التاريخيان الأربعاء على لقب الكأس الذي يبدو أسهل لهما هذا الموسم من الفوز بالليجا، حيث يحتل الريال والبرسا المركزين الثاني والثالث على الترتيب خلف أتلتيكو مدريد المتصدر.