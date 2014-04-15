أخبار عاجلة

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مهنة المونولوج في طريقها للإنقراض -
السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس " ... أول كوميكس عملته كان عن حازم صلاح أبو إسماعيل -
عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء -
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا -
فيديو.. أزهري: «واعظ المقاهي» تجربة جديدة لمواجهة التطرف -
فيديو.. اللقطات الأولى لحريق صالة «الجمباز» بنادي الجزيرة -
فيديو.. اللقطات الأولى لحادث أتوبيس النقل العام أعلى المحور -
رئيس جامعة أسوان يعلن موعد بدء الدراسة بـ6 كليات جديدة -
فيديو.. داعية إسلامي: «الرجالة مش حافظين غير إن الشرع حلل أربعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إنيستا: الفوز بالكأس سينقذ موسمنا

Google+ Print
إنيستا: الفوز بالكأس سينقذ موسمنا إنيستا: الفوز بالكأس سينقذ موسمنا

يرى الإسباني أندريس إنيستا لاعب برشلونة أن فوز فريقه بكلاسيكو نهائي الكأس يوم الأربعاء قد ينقذ موسم الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا والابتعاد عن لقب الدوري بعض الشيء.

وقال إنيستا لصحيفة سبورت "أنا مقتنع أننا نمتلك المقدرة على الفوز بالكأس، لكننا سنحتاج أن نكون في أفضل حالاتنا أمام منافس قوي".

وأضاف "الفريق قادر على اللعب بشكل جيد، الفوز بالكأس يمنح جماهيرنا الكثير من السعادة وربما ينقذ موسمنا".

وكان برشلونة قد تعرض لخسارة في مباراته الأخيرة أمام جرنادا ليبتعد عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ4 نقاط كاملة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع