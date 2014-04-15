إنيستا: الفوز بالكأس سينقذ موسمنا

يرى الإسباني أندريس إنيستا لاعب برشلونة أن فوز فريقه بكلاسيكو نهائي الكأس يوم الأربعاء قد ينقذ موسم الفريق بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا والابتعاد عن لقب الدوري بعض الشيء.

وقال إنيستا لصحيفة سبورت "أنا مقتنع أننا نمتلك المقدرة على الفوز بالكأس، لكننا سنحتاج أن نكون في أفضل حالاتنا أمام منافس قوي".

وأضاف "الفريق قادر على اللعب بشكل جيد، الفوز بالكأس يمنح جماهيرنا الكثير من السعادة وربما ينقذ موسمنا".

وكان برشلونة قد تعرض لخسارة في مباراته الأخيرة أمام جرنادا ليبتعد عن أتليتكو مدريد المتصدر بـ4 نقاط كاملة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.