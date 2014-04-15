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أطباء التكليف الجدد بالسويس يؤدون اليمين لبدء العمل

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أطباء التكليف الجدد بالسويس يؤدون اليمين لبدء العمل أطباء التكليف الجدد بالسويس يؤدون اليمين لبدء العمل

بدء احتفال بكلمة الدكتور مجدي البحيري الأمين العام للنقابة واعقبه كلمة من الدكتور محمد سلامه النقيب والدكتور تامر البوهي وكيل النقابة تحدثوا خلالها عن العمل النقابي ودور الطبيب ، وضرورة احترام عمله وبزل اقصي مجهود لرفع معاناة الطبيب.

وتحدث الدكتور تامر البوهي عن ضرورة عدم الانجراف وراء الدعاوي للاضراب الكامل وضرورة الالتزام بقرارات النقابة العامة فى هذا الصدد والعمل على حماية المواطن وراحة المرضي وان يتقي الله الجميع فى عمله.

فى نهاية الاحتفال تم اداء حلف اليمين وسط حالة من السعادة وحضور عدد من اسر الاطباء الجدد ، كما رحب بالاطباء الجدد بكلمة الدكتورة زهيرة الجنيدي والدكتورة امال موسي مدير ادارة الراعية الاساسية بمديرية الشئون الصحية وتم توزيع شهادات التكليف الجديدة على الاطباء.

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