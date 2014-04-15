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تعليم دمياط تقرر تدريب المديرين وفريق المتابعة الداخلية على نظام الإدارة

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تعليم دمياط تقرر تدريب المديرين وفريق المتابعة الداخلية على نظام الإدارة تعليم دمياط تقرر تدريب المديرين وفريق المتابعة الداخلية على نظام الإدارة

وزارة التربية والتعليم

صرح  الدكتور سمير حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم  بأنه سيتم تدريب المديرين وفريق المتابعة الداخلية على نظام ادارة الاداء من خلال الدليل الارشادى – قيادة التعليم والتعلم – نموذج وثيقة الاداء و تدريب المعلمين و مسئول وحدت التدريب بالمدرسة على ( الدليل الارشادى –استراتيجيات التدريس – ادارة الصف  – نموذج وثيقة الاداء ) فى الفترة من الثلاثاء 15 – 4 – 2014 الى الخميس 17 – 4 – 2014.

وأضاف وكيل الوزارة بأن عدد الساعات التدريبية 71  ساعة  و المستهدفون عدد (6 مديرين ، 6  متابعة داخلية ، 250معلم  تقريبيا ،  6  مسئول وحدة تدريب وجودة).

جدير بالذكر ان لبنى زكريا الكر داوى مدير إدارة التعليم الثانوي بالديوان حاليا مدير وحدة التدريب والجودة سابقا قامت باعداد الدليل الإرشادي ووثيقة الأداء والأهداف لمشروع نظام إدارة الأداء وتم عرضه وكيل الوزارة الذي رحب به حيث انه يرحب بكل ماهو يمكن أن يحسن الأداء في المدارس.

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