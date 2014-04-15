بالفيديو:الخبز بالأعشاب مع غموس البطاطس

منار مجدي محرّرة أغذية متخصّصة على الانترنت وحاصلة على دبلوم في أنظمة وعلوم التغذية الصحية ودبلوم في فنون الخبز والحلويات.تفضّل أسلوب الطهي البسيط والصحّي، وهي تبتكر لقارئات "سيدتي نت" وصفة الخبز بالأعشاب التي يحلو تناولها، مع غموس البطاطس بالجبن.

1 -الخبز بالأعشاب

المقادير:

-ملعقة صغيرة وربع الملعقة من الخميرة

-ملعقة صغيرة من السكر

-ثلاثة أرباع الكوب من الماء الدافئ

-كوبان من الدقيق

-ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

-رشة من الملح

-بيضة مخفوقة، لطلاء العجينة

-القليل من الماء، لطلاء العجينة

طريقة التحضير:

1- تُُضاف الخميرة مع السكر والماء الدافئ في قدر كبيرة، ثم يوضع الدقيق، مع العجن جيداً باليدين.ثم، يسكب الزيت وينثر الملح، مع الاستمرار في العجن.

2- تدع هذه العجينة في مكان دافئ لتختمر، وذلك لساعة، ثم تفرد على سطح طاولة منثور الدقيق عليها، وتشكّل على شكل كرات صغيرة.

3- تُفرد إلى دوائر، بواسطة النشابة، ثم تُطلى بخليط معدّ من البيض المخفوق مع القليل من الماء، وتدع لتختمر في مكان دافئ لـ30 دقيقة أخرى، لتخبز بعدها في فرن ساخن، على حرارة 170 درجة مئوية، لـ20 دقيقة.

2 -غموس البطاطس بالجبن

المقادير:

-حبة صغيرة من البطاطس المسلوقة

-3 مكعبات من جبن القشدة

-ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض

-فص من الثوم المهروس

-رشة من الملح

-نصف ملعقة صغيرة من الصعتر الأخضر

-نصف كوب من الحليب الدافئ

طريقة التحضير:

1 -تُخلط جميع مكوّنات صلصة البطاطس، مع بعضها البعض جيّداً.

2- يقدّم هذا الغموس، مع الخبز.

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