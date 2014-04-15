بالصور.. موجة من الطقس المتقلب وسقوط الأمطار على القاهرة

تشهد القاهرة موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار على أنحاء المحافظة رغم سطوع الشمس. وكان خبراء الأرصاد الجوية توقعوا أن تظهر، اليوم الثلاثاء، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة غربا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية، والرياح أغلبها جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد وخليج السويس.

فيما توقع الخبراء، غدا الأربعاء أن يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً مائل للبرودة ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال الصعيد تكون متكاثرة على السواحل الشمالية وسيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وتسجل درجات الحراة العظمى على القاهرة 28 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، وفى الاسكندرية تبلغ العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 15 درجة، فى حين تصل العظمى على أسوان 38 درجة مئوية والصغرى 23 درجة.