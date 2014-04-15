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ارتفاع عدد المصابين في «اشتباكات المنصورة» إلى 10 طلاب بينهم حالة خطرة

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أعلن الدكتور سيد عبدالخالق، رئيس جامعة المنصورة، زيادة عدد المصابين في الاشتباكات، التي وقعت بين الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ومستقلين داخل الجامعة، إلى 10 حالات بينهم طالب بكلية الحقوق حالته خطرة.

كانت اشتباكات وقعت بين الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وطلاب مستقلين داخل جامعة المنصورة، استخدمت فيها «الحجارة».

كان المئات من طلاب «الإخوان» خرجوا في مسيرة لرفض ما وصفوه بـ«الانقلاب العسكري» ورفض ترشح المشير عبدالفتاح ، لخوض الانتخابات الرئاسية، مطالبين بالإفراج عن زملائهم المحبوسين على ذمة قضايا «تظاهر وشغب».

وتجمع الطلاب أمام كلية الهندسة، وطافت المظاهرة جميع أرجاء الحرم الجامعي، مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة، الأمر الذي أدى إلى غضب عدد من الطلاب المعارضين لهم، ونشبت اشتباكات بينهم.

وقامت قوات الأمن بالتمركز أمام بوابة كلية الطب من الخارج، وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع على الطلاب المتواجدين بالداخل، في محاولة لفض الاشتباكات، كما أغلقت جميع أبواب الجامعة، لمنع خروج الطلاب خارج الحرم، فيما حطم طلاب «الإخوان» بوابة كلية الطب وكلية الحقوق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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