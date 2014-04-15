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الأحذية والحقائب المثالية للسيدة العاملة

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الأحذية والحقائب المثالية للسيدة العاملة الأحذية والحقائب المثالية للسيدة العاملة

تواجه السيدة العاملة حيرة كبيرة عند اختيار الحقيبة أو الحذاء المناسب، فهي بحاجة إلى حقيبة كبيرة تتسع لأغراضها اليومية وللأجهزة المحمولة، وحذاء مريح بمظهر رسمي وأنيق.
وفي هذا الموضوع نقدم لك اختياراتنا للحقائب والأحذية المناسبة للسيدة العاملة لتوفر لك الراحة عند الاستخدام بالإضافة إلى المظهر الرسمي الأنيق:

- الحقائب الكبيرة أو Tote bags هي الحقائب المثالية للسيدة العاملة، فبتصميمها العملي البسيط وكبر حجمها توفر لك كل ما تحتاجينه في العمل.

- حقائب الظهر أو الحقائب بتصميم الكيس أو Bucket bag ستكون مناسبة لصاحبات العمل الفني أو الحر.

- ابتعدي عن اختيار الحقائب المزينة بمعادن كثيرة عند اختيار حقيبة العمل، فهذه المعادن تضيف وزناً زائداً للحقيبة، وقد تتعبك على المدى الطويل.

- الحذاء الواطي (الحذاء ذو الكعب المنخفض/ الحذاء بدون كعب) هو الخيار المثالي لأجواء العمل الرسمية، وبالتحديد إن كانت وظيفتك تتطلب التنقل من مكان لآخر، أما إن كنت من صاحبات العمل المكتبي فننصحك باختيار حذاء بكعب مريح لتحصلي على لوك جميل وعملي.

- الحذاء الرياضي من المحظورات في إطلالتك في العمل، لكن إن كنت مدربة أو ما إلى ذلك فإن ارتداء هذا النوع من الأحذية في العمل يعطيك مظهراً غير جدي.

- الحذاء الأسود أو اللحمي بكعب منخفض هو الخيار الأمثل لكل سيدة عاملة، لذا استثمري أموالك بحذاء مريح وناعم للعمل.
 

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