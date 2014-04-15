رامي قاضي يقدّم مجموعته الجديدة لخريف وشتاء 2014

عودنا المصمم رامي قاضي على أجمل التصاميم والفساتين التي يزين بها إطلالات النجمة ميريام فارس كل مرة، وأبهرنا بإبداعه في آخر عروضه، حيث قدم المصمم اللبناني مجموعته الجميلة لفساتين خريف وشتاء 2014-2015 في دبي ضمن عروض فاشن فورورد مؤخراً، وقد أعجبنا بجمال التصاميم وأناقتها.

طغت الفساتين الفخمة الساحرة على هذه المجموعة، إذ ضمت عدداً من فساتين السهرات الكبيرة بقصاتها الأنيقة، إلى جانب الفساتين الناعمة التي تركز النظر على التفاصيل المتقنة لكل تصميم، كما حرص المصمم على أن يتجنب الألوان الداكنة التي يتكرر ظهورها في كل شتاء، واستخدم ألوان الباستيل الجميلة كالأخضر والأصفر والوردي، مما جعل تفاصيل الفساتين تظهر بشكل جميل في كل مرة، كذلك احتوت هذه المجموعة على خيارات متنوعة وعديدة للعروس.

أثار المصمم رامي قاضي إعجاب المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة العرض المختلفة لهذا الموسم، حيث زيّن رؤوس عارضاته بأطواق ورود كبيرة بألوان ربيعية جميلة، وهذا غير مستغرب، إذ يهوى قاضي لفت الأنظار لتصاميمه بطرق استعراضية فريدة، ولكننا نتساءل إن كنا سنرى ميريام فارس متألقة بتاج الورود هذا في إطلالاتها المقبلة أم لا؟

شاهدي في الصور ما قدمه المصمم رامي قاضي في مجموعة خريف وشتاء 2014 -2015، وأخبرينا برأيك.

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