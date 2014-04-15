نجمات يتألقن بالأبيض.. من الأجمل برأيك؟

اللون الأبيض هو من أكثر الألوان رواجاً هذا الصيف. ولطالما اعتبر من الألوان الأكثر أناقة ورقياً. وهو دائماً ما يُكسب السيّدة التي ترتديه نضارة وإشراقاً، وهو المفضّل لدى الكثيرات في المناسبات، خصوصاً الرسمية منها والكبيرة. كذلك هو اللون المفضّل لدى النجمات اللواتي يعشقن ارتداءه على السجّادة الحمراء، بفضل ما يُبدعه من تضادّ جميل بين اللون الأحمر للسجّادة وبين الفستان.

وقد رأينا العديد من النجمات يرتدينه هذا الأسبوع بطرق مختلفة. فمن التي ارتدته بطريقة أفضل؟

كيري أندروود Carrie Underwood: اختارت كيري فستاناً من توقيع Oscar de la Renta مع "شباشيل"، واختارت معه حقيبة باللون الأبيض مرصّعة بحبّات الكريستال، ومجوهرات ماسيّة براقة أيضاً. وقد بدت جميلة ونضرة.

شانيل إيمان Chanel Iman: عارضة الأزياء السمراء اختارت فستاناً من Diane von Furstenberg لحضور حفل العشاء الذي أقامته المصمّمة. وقد اختارت معه حذاءً بربطات، واعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر لإعطاء حركة مميّزة للّون الأبيض.

إيما واتسون Emma Watson: تختار فستاناً أنيقاً وبقصّة بسيطة، من Ralph Lauren، لحضور افتتاح فيلمها الجديد Noah، حيث بدت غاية في النعومة والرقة.

كايت أبتون Kate Upton: الممثلة الشقراء اختارت فستاناً أنيقاً، من توقيع Christian Siriano، مع حزام باللون الأسود على الخصر. وارتدت معه حذاءً ذا مقدّمة رفيعة باللون البيج. ولو اختارت حذاءً باللون الأسود أو الأبيض لكان بدا أجمل مع الفستان.

لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo: ارتدت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، والتي باتت معروفة بأسلوبها المميّز في اختيار الملابس، فستاناً جميلاً من Altuzarra، واختارت معه حذاء باللون الأزرق المعدني وحقيبة باللون الفضي، فبدت مميّزة جداً.

مالين أكرمان Malin Akerman: اختارت اللون الأبيض الداكن على فستان من تصميم Jonathan Simkhai. وقد اختارت معه حذاء وحقيبة من نفس اللون، وهو ما جعل الإطلالة تبدو باهتة. ولو أنها اختارت لوناً قوياً كالذهبي للحذاء، لكانت بدت أجمل إطلالةً.

مينا سوفاري Mena Suvari: ارتدت تنورة وقميصاً عريضاً من اللون الأبيض، لإطلالة عصرية وشبابية. لكنها كانت قادرة على اختيار قميص ضيّق وقصير، وكان ليبدوَ أجمل. اختارت معه حقيبة باللون الزهري و"ساندال" ملوناً. وهو ما أضفى حيوية على الملابس.

نعومي كامبل Naomi Campbell: بدت مدهشة في هذا الفستان الأبيض من Givenchy بجميع تفاصيله والتطريزات المشغولة بعناية. وقد ناسب الفستان لون بشرتها الداكن وقوامها الممشوق بطريقة مميّزة.

رايتشل ويز Rachel Weisz: ظهرت بإطلالة عمليّة وهادئة، إذ اختارت فستاناً ذا قصّة بسيطة، من Narciso Rodriguez، خالياً من أيّ تفاصيل. وقد اختارت معه حذاء ذا مقدّمة رفيعة باللون الأسود، وقد بدت جميلة، خصوصاً مع أحمر الشفاه باللون الفوشيا.

شايلين وودلي Shailene Woodley: ارتدت فستاناً رائعاً بجميع تفاصيله، إن كان من ناحية قصّته الضيّقة مع الذيل، أو من ناحية الأكتاف الكبيرة أو السحّابات المعدنيّة التي امتدت على طوله، وكان من توقيع Zuhair Murad. اختارته الممثلة Shailene وقد بدا غاية في الجمال عليها.

كاميلا بيل Camilla Belle: اختارت فستاناً مرحاً من مجموعة Osman لربيع وصيف 2014 بأطوال متفاوتة. وقد اختارت معه حذاء صيفي باللون البيج، وحلقاً باللون الأبيض أيضاً.

نحن قيّمنا إطلالات النجمات، وأعطينا رأينا بالأجمل. شاركينا أنت أيضاً رأيك، واختاري إطلالة النجمة المفضّلة لديك باللون الأبيض.