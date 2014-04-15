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تأجيل محاكمة مرسى و130 آخرين في قضية وادي النطرون إلى 23 ابريل لسماع الشهود

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تأجيل محاكمة مرسى و130 آخرين في قضية وادي النطرون إلى 23 ابريل لسماع الشهود تأجيل محاكمة مرسى و130 آخرين في قضية وادي النطرون إلى 23 ابريل لسماع الشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي تاجيل جلسة محاكمة المتهمين فى قضية ” وادى النطرون ” والمتهم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام العام لجماعة الاخوان ومحمد سعد الكتاتنى رئيس وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة والمتهم فيها باقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 وتهريب المساجين وقتل الضابط والجنود واثارة الفوضى واتلاف المال العام وذلك للسماح لهيئة الدفاع بمقابلة المتهمين وتهدئتهم الى جلسة 23 ابريل .

وامرت بتشكيل لجنة فنية من معهد صناعة السينما بوزارة الثقافة تكون مهتمها الاطلاع على الاسطوانات وعددها 14 لتفريغها وبيان عما اذا كانت تعرضت للحذف من عدمه وقدرت مبلغ 5 الاف جنيه امانة خبير على المتهمين وان تحضر اللجنة اللجنة الاقدمة وسماع شهود الاثبات وعرض عصام العريان على مستشفى سجن طرة للكشف عليه وتكليف النيابة بالانتقال الى اماكن حبس المتهمين لفحص شكواهم بتعرضهم للاساءة مع استمرار حبس المتهمين .

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